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Dünden Bugüne Oltu Fotoğraf Sergisi açıldı

İstanbul Oltulular Derneği tarafından Oltu´nun düşman işgalinden kurtuluşu münasebeti ile bir resim sergisi düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:21
Dünden Bugüne Oltu Fotoğraf Sergisi açıldı

İstanbul Oltulular Derneği tarafından Oltu´nun düşman işgalinden kurtuluşu münasebeti ile bir resim sergisi düzenlendi. Bu yıl ikincisini düzenlenen Dünden Bugüne Oltu Resim Sergisi, 15 Temmuz Şehitleri Bilgi Evi´nde açıldı. Resim sergisinde 200 eski ve yeni Oltu resimleri yer aldı.


İstanbul Oltulular Derneği tarafından açılan sergide açıklama yapan dernek başkanı Musa Dündar geçmişten geleceğe adlı resim sergimizi bugün açtıklarını belirterek sergide yer alan resimler hakkında bilgiler verdi.


Dündar, “Geçen sene açtığımız resim sergimizden Oltulular çok memnun kaldılar. Bu sene sergimizi daha geliştirerek açtık. Oltuluların eski zamana götüre bildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu resim sergilerinin devamı olur. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.


Sergiye katılan İşadamı Fuat Demir’de,” İstanbul’da yaşayan Oltulu hemşerilerimiz bizlere Oltu’nun 150- 200 yıllık resimlerinden oluşan güzel bir sergi açtılar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Dışarda yaşayan Oltuluların her yıl birkaç kez Oltu’yu ziyarette bulunmalarını istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


BeşeriBilimler FakültesiDekanıProf.Dr. Aslan Gülcü’de, “Bugün burada İstanbul Oltulular Derneğinin açmış olduğu resim sergisini geziyoruz. Bur da daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yaklaşık 200 civarındaresimleri gördük. Emeği geçen Dernek Başkanı Musa Dündar ve yazar Tamay Önal’a teşekkür ederim. Oltu’nun kurtuluşuna farklılık katarak değerlerimizi yeniden tanıma imkanımız oldu” dedi.


Serginin açılmasında büyük emeği olan matematik öğretmeni, yazar Tamay Önal ise, “Oltu’da daha önce çekilmiş resimleri değerlendirdik.Oltu’muzun en güzel görüntüsünü veren resimler Oltu’yu tarihsel olarak sosyal olarak kültürel olarak en çok hangi fotoğrafla anlatabiliriz düşündük. 400 fotoğraftan seçerek iki yüz civarında fotoğrafları sergiledik” şeklinde konuştu.


Eski Oltu fotoğraflarının sergilendiği sergi iki gün boyunca açık kalacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:21
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