0553 313 94 23

Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci

Dini motifleri konuşmalarında sıkça kullanan Mustafa Kemal'i uyaran Kazım Karabekir Paşa'nın söylediklerini ve bugünü kıyasladığımızda, cumhuriyeti kuran kadroların daha sonraları dini sadece vicdan konusu haline getirme sürecini görürüz.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:22
Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci

Kazım Karabekir’in yazdıklarından öğrendiğimize göre, Mustafa Kemal özellikle 1920-21 yıllarında dini motifleri konuşmalarında o kadar çok kullanır ki, sonunda Karabekir Paşa onu uyarmak zorunda kalır. Konuyla ilgili olarak bizzat Karabekir Paşa, Mustafa Kemal’e şunları söylediğini belirtir:

Dünya işlerini camilere soktuğumuzun acısını çektiğimiz yetmez mi Paşam? Milli işlerimizi neden yine camilere sokuyoruz. Ve neden bilhassa siz, başkumandan olduğunuz halde, dinle, hilafetle bir din adamı gibi, hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz. Münevverlerimiz, haklı olarak bu gidişi iyi telakki etmeyeceği gibi, bu yol da esasen tehlikelidir.

Mete Tunçay’ın döneme ilişkin bir tespiti, cumhuriyeti kuran kadroların daha sonraları dini sadece vicdan konusu haline getirme sürecine girmeden önceki durumlarını özetlemesi açısından önemlidir: “Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde Atatürk ve arkadaşları dinin siyasal kurum olarak öneminden Abdülhamit döneminde bile eşi görülmemiş ölçüde yararlanmışlardır.

(Cumhuriyetin Tarihi kitabından Ahmet Cemil ERTUNÇ, Pınar Yayınları )

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:22
  1. Kazım Karabekir
  2. Mustafa Kemal
  3. dini motifler
  4. Karabekir Paşa
  5. Mete Tunçay
  6. Atatürk
  7. Ahmet Cemil ERTUNÇ
  8. Cumhuriyetin Tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lütfen kulak verin
    1. Lütfen kulak verin
    2. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın..
    3. Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı..
    4. Amed Sportif Faaliyetler Kartape’ye..
    5. Konuksever’de Yaşlı Evi inşaatı başladı
    6. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman:..
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. Gaziantep'te devrilen otomobilin..
    9. Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    10. Suudi Arabistan'a İHA'lı saldırı!
    11. Denizlispor, Claro’nun transferinden..
    12. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    13. Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5..
    14. Mercan’dan tercih yapacak öğrencilere..
    15. Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
    16. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona..
    17. Denizli’de lastik yüklü tır devrildi
    18. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    19. Berke Özer, Westerlo’da
    20. Kars’ta polis taksilere uygulama yaptı
    21. Danışmanlık şirketleri ve küresel..
    22. Hacettepe besyo taban puanları 2019
    23. İsmail Küçükkaya Fox'tan kovuldu
    24. Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!
    25. Çevreci Komşu Kart, UNDP gündeminde
    26. Vodafone ile Burger King iş birliği
    27. 17 yaşındaki genç kız kalp krizine..
    28. Şehrin en işlek caddesinde ilanı aşk..
    29. Kıbrıs gazilerine madalya
    30. Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'