Dündar'ın kendini aklama çabası! "Yavaş at da civcivler yesin kırbaş"

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Solak camianın her devrin tetikçi gazetecilerinden Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, köşesinde yine kendini aklamaya çalıştığı komik bir yazı kaleme aldı.

Kendini aklamaya çalıştı

Geçmişi ve yaptıkları gün gibi ortadayken kirli geçmişinden sıyrılma çabası içerisinde olan Dündar, bugünkü yazısında 'tarih doçenti' olduğunu belirttiği bir akademisyen ile arasında geçtiğini iddia ettiği bir konuşmayı paylaştı.

Diyaloğu tek taraflı olarak aktaran Dündar, kendisini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren kişiye 'ağzının payını verdiğini' savundu. İmamoğlu ile ilgili her gün patlak veren skandalları görmezden gelen Dündar, İmamoğlu’na iftira atıldığını iddia etti.

Dündar'ın 'badem bıyık' takıntısı

Dündar insanların dış gönüşü ile yargılayan kokuşmuş bir zihniyete sahip olduğunu göstermek istercesine "badem bıyıklı" dediği kişiyle aralarında geçen sohbeti şöyle aktardı:

"Dün sabah, sık sık uğradığım bir yerde kahve içiyorum. Çaprazımdaki masada oturan badem bıyıklı biri dikkatli bakışlarla beni süzüyor. Belli ki yanaşacak ama çekiniyor. Üniversiteli bir grup gençle fotoğraf çektirmemizden cesaretlenip, onlar gider gitmez yanıma geldi.

İncecik, zor işitilen kısık bir sesle ‘Uğur Bey, sizi çok takdir ediyorum, ama izin verirseniz aklıma takılan birkaç noktayı sormak istiyorum’ dedi.

‘Rica ederim, istediğinizi sorun… Buyurun oturun’ dedim. Çay, kahve içip içmeyeceğini sordum. Sade kahve istedi. Garsona seslenip, konuğumuza bir sade kahve getirmesini söyledim.

İlk sözü ‘Gördünüz mü, sizin seçimlerde büyük destek verdiğiniz Ekrem İmamoğlu Mason çıktı’ demek oldu.

Güldüm… Hatta kendimi tutamayıp, herkesin bakmasını göze alarak kahkahalarla güldüm.

Sonra Twitter hesabımı açıp, Ekrem Beyin strateji danışmanı Necati Özkan'ın, benim de paylaştığım, iftirayı yalanlayan tweetini okudum.

Pek tatmin olmamış, üstelik ciddiye almayıp gülmeme kızmış gibiydi.

Birkaç kez yutkunduktan sonra ‘Peki siz Mason musunuz’ diye sordu.

Kızacağımı sanıyordu ama yine güldüm. ‘Hayır değilim. Ama yasaların izin verdiği bir organizasyon olan Masonlara yasa dışı bir faaliyette bulunmadıkça kafayı takmayı da aklımın ucundan geçirmedim’ dedim.

Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra ‘O halde geçmişte başörtülü kadınlarımıza neden kötü laflar söylediniz’ deyince, ağzının payını vermenin zamanı geldiğini anladım.

Belli ki beni tahrik etmek, sinirlendirip olay çıkarmak istiyordu.

Yine gülerek, ama gözlerinin ta içine bakıp ‘Dinle müfteri’ deyince, masadan kalkmak için bir hamle yaptı. Kolundan tutup oturttum. ‘Buraya kendin geldin ve arandın. Şimdi hak ettiğin cevabı alana kadar sesini çıkarmadan bekleyeceksin’ dedim.”

“Arşivleri ara, bin kez tara, benim inançları nedeniyle başını bağlayan kadınlarımız için tek kötü sözcük kullandığımı kanıtla, senden bin kez özür dileyeceğim. Ninesi kara çarşaflı hacı, annesi klasik başörtülü bir yurttaş olarak hiçbir zaman o insanlar için kötü bir laf etmedim. Tam tersine, ‘Bu ülkede asla başortülü hanımlar sorunu yoktur, bu konuyu istismar eden, siyasi sömürü malzemesi yapan beyinleri başörtülü erkekler' sorunu vardır. Tıpkı senin gibi…’ dedim.

(...)

İşte Dündar’ın kirli geçmişi!

Uğur Dündar ‘badem bıyıklı’ diyerek muhafazakar camiadan olduğu imajını verdiği kişiyle arasında geçen tartışmada kendisinin başörtüsü ve inanç düşmanı olmadığını ileri sürerken tarihi gerçekler ise solak camianın bu ‘fırıldak’ yazarını yalanlıyor.

28 Şubat'ın medya tetikçilerinden olan CHP yandaşı Uğur Dündar, vesayet döneminde Müslümanlara yapılan zulmün tümüyle arkasında durmuştu.

Namaz kılan öğrencileri ‘terörist’ ilan etti

Dündar ve ekibi, AK Parti’nin vesayet sistemiyle mücadele verdiği 2009 yılında bile namaz kılan öğrenci avına çıkmış, Cuma namazını kılmak için okul yakınındaki camiye giden öğrencileri dönemin Star ana haber bülteninde terörist gibi lanse etmişti. Namaz kılan öğrencilerin görüntülerini gerilim müziği eşliğinde ekranlara taşımıştı. Din düşmanı Dündar ve ekibi, Cuma namazı kılan öğrencileri bir ajan gibi araba ile takip edip, sözlü ve fiziki olarak taciz etmekten de geri durmadı.

Başörtülü doktora iftira

Aynı Dündar, Konya’da 16 yaşında bir gencin, ‘başörtülü’ olarak vurguladığı doktorlar nedeniyle testislerini kaybettiği haberini servis etti. Hürriyet de haberi manşetten verdi. Ancak “Tesettür faciası” başlığıyla sunulan bu haber de tamamen uydurmaydı. Araştırma sonunda, asıl suçlunun başörtülü doktorlar değil, gazetenin savunduğu erkek doktor olduğu ortaya çıktı. Suçlanan bayan doktor Kezban Erbağ, kendisine iftira atan Dündar’ı mahkemeye verdi ve tazminat kazandı.

Başörtüsü üzerinden algı

Voleybol Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Aysun Özbek’in başörtüsü kullanmaya başlamasını bir suçmuş gibi sunan Uğur Dündar’ın sunduğu dönemin Star Ana Haber, gerilim dolu bir müzik eşliğinde “Filenin Sultanlar’ın da şok” başlıklı skandal bir habere daha imza attı. Milli voleybolcunun inancı gereği örtünmesinden rahatsızlık duyulduğu algısı oluşturmaya çalışan Dündar ve ekibi, tahrik edici üslubuyla Özbek’in almış olduğu kararı büyük bir hataymış gibi sergiledi.

‘Büyücü hoca’ iftirası intihar ettirdi

Son olarak Uğur Dündar, 1996’da “yargısız infaz” gerçekleştirerek bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Dündar’ın Arena adlı programında “Büyücü Hoca” olarak gösterilen Şerafettin Yardımedici, şakağına sıktığı tek kurşunla intihar etmişti.

Daha birçok yalan ve iftira dolu haberlerle Müslümanlara saldıran Dündar'ın kendisini masum gibi göstermesi "Yavaş at da civcivler yesin Kırbaş" yorumlarını beraberinde getirdi.