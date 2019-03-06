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Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesine yaptığı ziyarette seçim çalışmalarına mola vererek, Aşıklar Kahvesi’ne girdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesine yaptığı ziyarette seçim çalışmalarına mola vererek, Aşıklar Kahvesi’ne girdi. Dündar, aşıklarla birlikte türkü söyledi.


Nilüfer Köylü Pazarı içerisinde yer alan tarihî Aşıklar Kahvesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar, saz ustalarıyla türkü söyledi. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin ticaret ve turizm merkezi olmasının yanı sıra kültürel faaliyetlerin de merkezi olduğunu ifade eden Dündar, “Nilüfer Köylü Pazarı içerisinde yer alan Aşıklar Kahvesi’nde aşıklar saz çalıp türküler söylüyor. Türkiye’nin her yöresine ait türküleri burada duyabilirsiniz. Çarşıya alış verişe çıkan vatandaşlarımız buraya gelerek hem mola verip dinlenebilir hem de türkü dinleyebilirler” dedi.


Dündar, çarşı ziyaretinde kendisine eşlik eden önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve beraberindekilerle birlikte, saz çalan aşıklara eşlik ederek türküler söyledi. Aşıklarla birlikte üç türkü seslendiren Dündar, Aşıklar Kahvesi’nden ayrılarak ziyaretine kaldığı yerden devam etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:00
  1. kültür

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