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Dündar’dan muhtarlara teşekkür yemeği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2014-2019 dönemi sona ererken ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına yemek verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
Dündar’dan muhtarlara teşekkür yemeği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2014-2019 dönemi sona ererken ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına yemek verdi. Aileleriyle birlikte yemeğe katılan muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Dündar, “Halkımızın temsilcileri olan muhtarlarımızın Osmangazi’mizin gelişimindeki emeği çok büyük” dedi.


Osmangazi’ye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla gruplar halinde istişâre toplantıları yapan Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemekte, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Dündar, son 5 yılda Osmangazi’de yaşanan değişim ve gelişim sürecine verdikleri destek için muhtarlara teşekkür etti. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, muhtarlar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programda, ilçedeki ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma adına bu toplantıların oldukça faydalı olduğunu belirten Dündar, “Biz, güçlü bir belediyeyiz. Bu gücü, muhtarlarımızdan gelen bilgi ve talepler doğrultusunda yaptığımız hizmetler neticesinde alıyoruz. Böylece her mahalleye imzâmızı atarak, vatandaşımızın gönlüne dokunuyoruz. 10 yıldır tarihi ve maneviyatı yüksek olan Osmangazi’mize çeşitli yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönem çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.


Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde muhtarlar ile bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Bu millet yedi düveli Çanakkale’nin soğuk sularına gömerek tek yumruk oldu. Çanakkale, Türk Milleti için çok önemli bir yere sahip. Orada, atalarımız 250 bin şehit vererek bir tarih yazdı. Sizlerden isteğim, Çanakkale ruhunu iyi anlayıp, ülkenize, şehrinize, mahallenize o ruhla sahip çıkmanızdır. Bizler, sizlerin bu ruhu yakalamanız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.


Muhtarlarla her zaman irtibat halinde olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “109 olan mahalle sayımız, köylerin mahalle statüsüne geçip belediyemize bağlanmasıyla birlikte 136’ya çıktı. Mahallelerimizin sayısı, bizim ne kadar büyük bir belediye olduğumuzu anlatıyor. Bizler muhtarlarımızla karşılıklı diyalog ve iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla nasıl Türkiye’ye örnek olduysak, bundan sonra da örnek olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte çalışarak Bursa’ya yön veren projeler ortaya koyacağız. Daha güzel ve yaşanabilir bir Osmangazi için sizlerin desteğini alacağız” dedi.


Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da, yaptığı konuşmada, Osmangazi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, “Bursa’nın kalbi olan Osmangazi’mizde halkımıza hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Bizler ne kadar bir ve beraber olursak, hizmetlerimizde de o kadar başarılı oluruz. Çünkü evliyalar kenti olan ve Osmanlı’ya 40 yıl başkentlik yapmış bir beldede yaşıyoruz. Dolayısıyla sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Osmangazi’de bunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi devam ettirsin” diye konuştu.


Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ise desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, mahallî seçimlerde başarılar diledi.


Konuşmaların ardından Başkan Dündar ile Osmangazi Kaymakamı Orhan, mahalle muhtarlarına dönem boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaket verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
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