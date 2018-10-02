Dündar'a silahlı saldırı davasında karar çıktı

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Saldırgan, Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Dündar’a MİT TIR’larıyla ilgili davası görülürken Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenlenmişti.

47 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ: Saldırıda NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı.Saldırgan Şahin, hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve‘ruhsatsız silah’ suçlarından Murat Şahin’in 30 yıldan 47 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SALDIRGANDAN KORKUTMA İDDİASI: Dündar’a iki el ateş etmesinin ardından polise teslim olan Murat Şahin, emniyetteki ifadesinde saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ileri sürmüş, niyetinin öldürme değil korkutma olduğunu söylemişti.