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Dündar'a silahlı saldırı davasında karar çıktı

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında fail 10 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezası verildi.

02 Ekim 2018 Salı 11:46
Dündar'a silahlı saldırı davasında karar çıktı

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Saldırgan, Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Dündar’a  MİT TIR’larıyla ilgili davası görülürken Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenlenmişti.

47 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ: Saldırıda NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı.Saldırgan Şahin, hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve‘ruhsatsız silah’ suçlarından Murat Şahin’in 30 yıldan 47 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SALDIRGANDAN KORKUTMA İDDİASI: Dündar’a iki el ateş etmesinin ardından polise teslim olan Murat Şahin, emniyetteki ifadesinde saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ileri sürmüş, niyetinin öldürme değil korkutma olduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:46
  1. İstanbul
  2. can dündar

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