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Dündar yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan 55 ülkeden 260 öğrenciye iftar yemeği verdi.

02 Haziran 2019 Pazar 15:54
Dündar yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan 55 ülkeden 260 öğrenciye iftar yemeği verdi.


Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, Türkiye Uluslararası Mezunları Derneği (TÜMED) Başkan Yardımcısı Şerif Şerifoğlu, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği yönetim kurulu ve kadın kolları üyeleri ile öğrenciler katıldı.


“Gönül coğrafyalarına ulaştık”


İftar yemeğinde konuşan Başkan Dündar, “Ramazan ayının bereketini farklı sofralarda buluşarak yaşadık. Özellikle öğrencilerimizle bir araya gelerek, ekmeğimizi ve suyumuzu paylaştık. Osmanlı’nın kurucusu olan bu ulu şehirde Somali, Tayland, Afganistan, Arnavutluk gibi birçok milletten öğrenciyle gönül coğrafyalarına ulaştık. Bursa gibi bir şehre gelip öğrenim görüyor olmanız sizler için büyük bir şans. Bu bizim zenginliğimiz. Dilimiz ve rengimiz farklı olsa dahi inanıyorum ki bu çalışmalar, ülkeler arasındaki kardeşliğin, ticaretin ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak. Allah birlik, beraberliğimizi arttırsın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan ise 7 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve İslam kültürüyle yoğrulmuş medeniyetin çocukları olarak, uluslararası öğrenci hareketliliğine yeni bir ses getirmek için çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimiz ile din, dil, ırk, mezhep ve görüş elde etmeksizin geleceğin dünyasını inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İftar yemeğinin sonunda Başkan Dündar, “Kuşlar Sılaya Dönüyor” programı kapsamında Uludağ Üniversite’nden bu yıl mezun olan uluslararası öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:54
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