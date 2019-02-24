0553 313 94 23

Vatan haini Dündar ve Kavala'nın gizli telefon görüşmeleri deşifre oldu!

Gezi kalkışmasını finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ile firari vatan haini Can Dündar’ın o dönemdeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Görüşmelerde örgütlenmeyi diri tutabilecek bir medya yapılanmasına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

24 Şubat 2019 Pazar 07:14
Vatan haini Dündar ve Kavala'nın gizli telefon görüşmeleri deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde, savcılığın ‘Etki ajanı’ olarak nitelendirdiğiCan Dündar’a ait telefon numarasının HTS incelemesi de ayrıntılı olarak yer aldı. Dündar’ın Gezi’nin finansörü ve organizatörü suçlaması yöneltilen Osman Kavala ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gezi Parkı eylemleri sonrası uluslararası sahada ses getirebilecek bir yeni medya düzeninin kurulmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirlendi.

"Yol TV’de istediğimizi yaparız"

İkili arasında 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan telefon görüşmesine ait tapelerde, Kavala’nın, ‘Yol Tv’de biz istediğimiz gibi kadro değişikliği yaparız tabi ne kadar ücretleri konuşmadık’ dediği, Dündar’ın ise ‘ Anladım bu bizim projeden farklı bir şey sonuçta değil mi yani ayrı ayrı mı düşünüyoruz. Onun devamı uzantısı gibi mi düşünüyoruz. Türkiye’de oradaki örgütlenmeyi diri tutacak bir tür profesyonel desteğe ihtiyaçları var. Bizim de hani profesyonel bir şey kadro var ve buna çatı olacak finans sağlayacak yapıya ihtiyacımız var’ ifadelerini kullanıyor.

Yeni bir medya yapılanması planı

İddianamede bu konuşma içeriğine yönelik değerlendirme de yer alırken, eylemleri yayma ve uluslararası kamuoyunu yönlendirme faaliyetini yürütüldüğü tespitinde bulunuldu. Kavala’nın bir kısım medya mensupları ile irtibata geçtiği ve yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

"Demet olmaz Şebnem olsun"

Dündar’ın 2013 Kasım ayı içerisinde ‘Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’ kapsamında bir sanatçının da konuşturulmasını planladığı, bu kapsamda Tevfik Cem Tüzün’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yer aldı. Cem Tüzün’ün “Demer Evgar’la görüşmüş arkadaşlar o olmaz demiş daha doğrusu danışmanı siyasi içerikli yerde konuşmak uygun değil demiş. Ondan sonra ise Şebnem Sönmez” ifadesini kullanıyor. Can Dündar ise bu öneri karşısında, “Şebnem’i önerecektim ben de ya. Şebnem’le biz çapulcu kampında beraberdik. Çünkü çok iyiydi yani Şebnem’in telefonu” dediği tespit edildi.

"Levent Üzümcü konuşsun"

Can Dündar’ın konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bir dönem FETÖ’ye müzahir Karşı Gazetesi’nde de yazılar yazan oyuncu Levent Üzümcü’nün bu toplantıda konuşabileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptığı ancak Cem Tüzün’ün kadın sanatçı istediklerine yönelik cevap verdiği belirlendi.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 07:14
  1. İstanbul
  2. Can Dündar
  3. Osman Kavala
  4. Yol TV
  5. Gezi Parkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin HDP'li adayı 'ittifak zarar görmesin' diye çekildi
    1. CHP'nin HDP'li adayı 'ittifak zarar..
    2. İstanbullular bembeyaz bir sabaha..
    3. Didim Belediyesi Briç ve Satranç Spor..
    4. Germencik adayı İsmet Akın esnaf..
    5. Özlem Çerçioğlu, Dereağzı Mahallesini..
    6. Kral Selman'dan Mısırlı mahkumlara af!
    7. 24.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. "DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir!"
    9. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
    10. CHP'li belediye işçilerin hayatını..
    11. İDO ve BUDO seferlerine kar yağışı..
    12. ABD'den PKK’ya yeni tabela
    13. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
    14. Uçuşlara kar engeli; 4 sefer iptal
    15. Dündar ve Kavala'nın gizli telefon..
    16. Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    17. Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
    18. E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan..
    19. Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü
    20. Suudi Arabistan'dan Mısırlı mahkumlara..
    21. Çekmeköy'de trafik kazası: 2 yaralı
    22. İlk Suudi kadın büyükelçi babasından..
    23. Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 2..
    24. İzmir’de korkutan yangın
    25. Venezuela sınırındaki "insani yardım"..
    26. Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik..
    27. Kolombiya, Maduro'nun diplomatik..
    28. Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen..
    29. Uçak seferlerine kar yağışı engeli
    30. Türkiye Bedensel Engelliler Bilek..
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!