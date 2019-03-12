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Dündar ve Ala’dan minik satranççılara moral

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Okul Sporları Minikler Satranç Takım Turnuvası başladı.

12 Mart 2019 Salı 15:03
Dündar ve Ala’dan minik satranççılara moral

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Okul Sporları Minikler Satranç Takım Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış hamlesini eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı.


Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’na öğrencilerin ilgisi büyük oldu. İlkokul öğrencilerinin mücadele ettiği küçükler kategorisine 96 okuldan toplam 550 öğrenci kayıt yaptırdı. 3 gün sürecek turnuvada öğrenciler takım olarak mücadele edecek. Her takım günde iki kez olmak üzere toplam 6 karşılaşma yapacak. Puan ve averaja göre yapılacak sıralama sonunda kızlar ve genel kategorilerinde sıralamaya giren ilk dört takıma kupa ve madalyaları takdim edilecek.


Milletvekili Efkan Ala ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvanın açılış törenine katılarak minik satranççılara moral verdi. Miniklere başarılar dileyen Ala ve Dündar, turnuvanın açılış hamlesini birlikte yaptı. Başkan Dündar, “Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası, belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz ay turnuvanın küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki karşılaşmaları tamamlandı. Şimdi de minikler kategorisindeki karşılaşmaların startını verdik” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:03
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