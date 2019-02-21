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Dündar şehit ailelerini ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesinde oturan üç şehit ailesini ziyaret etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Dündar şehit ailelerini ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesinde oturan üç şehit ailesini ziyaret etti.


Vatanımız için hayatlarını veren aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanetleri olan ailelerini unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üç şehit ailesine ziyarette bulundu. Başkan Dündar, beraberindeki Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve Osmangazi Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile birlikte ilk olarak İstanbul’da 2017 yılında canlı bomba olduğu şüphesiyle gözaltına alınan DAEŞ’li bir teröristin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Sinan Acar’ın annesi Gülşen Acar ve babası Erdem Acar ile kardeşi Engin Can Acar’ı ziyaret etti. Daha sonra Hakkari Çukurca’da 2011 yılında mayın patlaması sonucu şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar’ın eşi Meltem Başayar’ı ziyaret eden Başkan Dündar, son olarak geçtiğimiz yıl Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun annesi Sevim Çobanoğlu ile ablalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.


Tüm şehitlerin kendileri için mukaddes olduğunu vurgulayan Dündar, “Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar ve vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehit ailelerimiz bize bu topraklar için seve seve canını veren şehitlerimizin, emanetidir. Bu kutsal emanetlerin yanında olmak ve sorunlarına ortak olmak bizim en önemli görevimizdir. Şehit ailelerimizin derdi bizim derdimizdir. İhtiyaçlarını, hal ve hatırlarını sormak görevimizdir” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
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