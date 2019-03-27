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Dündar pazar yerlerini gezdi

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, pazar yerlerini gezerek seçmenin nabzını tuttu.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:42
Dündar pazar yerlerini gezdi

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, pazar yerlerini gezerek seçmenin nabzını tuttu.


Muradiye ve Akpınar mahallelerindeki pazar yerlerini ziyaret eden Dündar, esnaf ve vatandaşlara gelecek dönem yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Dündar, inşa ettikleri kapalı pazar yerleri ile pazarcı esnafı ve vatandaşları rahat alışveriş imkânına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mahallelerde refah seviyesini artırmak için hizmet ürettiklerini ifâde eden Dündar, “Soğuk ve yağışlı kış aylarında hem pazarcıların hem de vatandaşların mağdur olmaması için ilçedeki açık pazar alanlarının üstünü tek tek kapatıyoruz” dedi.


Yeniden başkan seçilmesi durumunda sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden olan pazarları daha modern ve hijyenik hâle getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Dündar, “Pazarcı esnafı âdetâ yersiz yurtsuz bir şekilde sokaklarda satış yapıyordu. Vatandaşlarımız, kışın soğuk ve yağışlı havalarda, yazın sıcakta sokak aralarında dolaşıp pazar alışverişi yapıyordu. Biz bu duruma son vermek için birçok mahallemizde kapalı pazar yerleri inşâ ettik. Esnaf ve vatandaşımızı son derece sağlıklı ve modern ortamlarda buluşturduk. Osmangazi’de 56 pazar alanımız var. Bu pazar alanlarından 7 bin 500 pazarcı esnafımız faydalanıyor. 16 kapalı pazar alanımız bulunuyor. Yunuseli ve Emek mahallelerimizdeki pazar alanlarını da kapalı hale getiriyoruz. Demirtaş, Geçit ve Emek’te yeni pazar yerlerini hizmete açacağız. İnşallah yeni dönemde de vatandaşlarımızın bize vereceği destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:42
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