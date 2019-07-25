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Dündar, muhtarları ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
Dündar, muhtarları ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Dündar, yeni dönemde de muhtarlar ile uyumlu şekilde çalışarak Bursa’ya en güzel hizmetleri vereceklerini söyledi.


Makamında ağırladığı muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ilk kez ve yeniden seçilmiş olan tüm muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri muhtarlar ile paylaşan Dündar, muhtarların mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Bir mahalle veya bölgeye herhangi bir çalışma ya da yatırım yapmadan önce en başta muhtarlar ile fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Dündar, "Osmangazi’nin bütün meseleleri bizim için önem arz ediyor. Bunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız bu toplantılar, sorunların çözümü açısından faydalı oluyor. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.


Muhtarların taleplerini dinleyen ve mahallelerde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Dündar, “Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Mahallelerden bizlere ulaştırdıkları sorunların çözümü bizim önceliğimiz. İlçemizi güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza kaliteli bir hayat sunmak adına, muhtarlarımızla birlikte koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve ilçede görev yapan muhtarlar da yeni dönem için Başkan Dündar’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Dündar’a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan muhtarlar, Osmangazi için her zaman canla başla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
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