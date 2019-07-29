0553 313 94 23

Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk ve gençler ile yakından ilgilenen Başkan Dündar, hizmete açtıkları bilgi evleri sayesinde öğrencileri özgüveni yüksek fertlerolarak bilgi ve sevgiyle yarınlara hazırlandıklarını söyledi.


Osmangazi Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek maksadıyla oluşturulan bilgi evlerinin dördüncüsü olan Emek Bilgi Eviilgi görüyor. Özellikle 8-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşması, kendilerini geliştirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi, bilgisayar ve internete ulaşma fırsatı olmayan çocuklara bu imkânın sunulması, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırması hedefleniyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti. Bilgi evindeki öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Dündar, içerisinde yer alan kütüphane, okuma salonu, atölyeler, derslikler, sergi salonu, spor salonu ile Emek Bilgi Evi’nin öğrencilerin eğitimine ve gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Bursa’nın geleceğinin kaliteli eğitim alan gençler tarafından şekillendirileceğini kaydeden Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Mehmet Akif, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evi’nin ardından Emek ile birlikte bilgi evlerimizin sayısını dörde çıkardık. Çocuklarımız burada eğitim eksiklerini tamamlarken, kütüphanelerinde bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını gideriyor, sosyal ve sportif aktivitelerle gelişimleri güçlendiriyorlar” dedi.


Bilgi Evleri’ni yeni konsept eğitim merkezleri olarak planladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bilgi evleri, farklı mahallelerimizde çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, ders dışındaki vakitlerinin dolu dolu geçmesini sağlayacak bir proje. Çocuklarımızın zamanlarını bilgi evlerinde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” diye konuştu.


Çocukların sevgi gösterisinde bulunduğu Dündar ve Özen, ziyaret sonrasında birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara imza dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    1. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    2. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    3. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    4. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    5. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    6. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    7. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    8. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    9. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    10. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    11. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    12. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    13. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    14. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    15. Milli binicilerden Slovakya'da..
    16. Meteorolojiden Marmara Bölgesi için..
    17. Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden
    18. Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti
    19. Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan..
    20. Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra..
    21. Senegalli yıldızdan örnek davranış!..
    22. Şanlıurfaspor Başkanı Yılmaz takım..
    23. Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile..
    24. Uğur Soğutma’dan kurban öncesi..
    25. Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
    26. Lojmanda mahsur kalan güvercini..
    27. Kuru meyve sektöründen "üzüm" talebi
    28. Çukurova’da geleceğin futbolcuları..
    29. Başkan Yıldız, seçim sürecinde..
    30. AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!