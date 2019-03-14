Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

Seçim çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, DAĞ-DER tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’ne katılarak oyunlara eşlik etti.

Orhaneli- Keles-Büyükorhan-Harmancı ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER) tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’nde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, büyük ilgi gördü. DAĞ-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. mustafa Dündar da, Osmangazi’nin farklılıkları bir arada barındıran büyük bir ilçe olduğunu belirterek, “Bu bizim bir zenginliğimiz. Bu zenginliğimizin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. DAĞ-DER, Bursa’nın lokomotifi olan güçlü bir dernek. Belediye olarak biz de bu yapılarla birlikte güçlüyüz. Birçok faaliyeti birlikte yapıyoruz. Hep birlikte Bursa’yız, Osmangazi’yiz. Birbirimizi seviyor ve destekliyoruz. Rabbim, bu birliğimizi daim eylesin” dedi.

Gecede, dernek üyeleri ve yöre insanıyla sohbet eden Başkan Dündar, daha sonra sahneye çıkıp oynanan oyunlara eşlik etti.