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Dündar, Bakan Zümrüt Selçuk ile birlikte pazar alışverişi yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte sebze meyve pazarını gezip alışveriş yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:30
Dündar, Bakan Zümrüt Selçuk ile birlikte pazar alışverişi yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte sebze meyve pazarını gezip alışveriş yaptı.


Bursa’ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emek Mahallesi’nde 21 yaşındaki kas hastası Yıldız Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. Genç kızın kendisiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtiğini belirten Bakan Selçuk, Bursa ziyaretinde Yıldız ile buluştu. Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da yer aldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı.


Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Yıldız, yaptığı birbirinden güzel resim, el işi ve yazdığı şiirleri Bakan Selçuk ile paylaştı. Bir şiir kitabını Bakan Selçuk’a hediye eden Yıldız, ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.


Zehra Zümrüt Selçuk Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaretin ardından Emek’te kurulan sebze ve meyve pazarını gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da eşlik ettiği pazar turunda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Selçuk, kendi elleriyle sebze ve meyve seçerek alışveriş yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:30
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