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Dün teyit edildi! Bir ülke daha NATO üyesi oluyor

Brüksel'de devam eden NATO Zirvesi'nde Gürcistan'ın da NATO üyesi olacağı açıklandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
Dün teyit edildi! Bir ülke daha NATO üyesi oluyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak" dedi.

Stoltenberg, zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler." ifadelerini kullandı.

Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi.

Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
  1. NATO
  2. Gürcistan
  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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