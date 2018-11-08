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Dün öldürülmüştü... 52 şehidin katili olduğu anlaşıldı

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'nun, 52 kişinin katili olduğu açıklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:57
Dün öldürülmüştü... 52 şehidin katili olduğu anlaşıldı

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 31 Ekim günü korumalarıyla birlikte öldürülen ve 4 milyon lira ödülle "kırmızı" listede aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'nun, 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak arandığı öğrenildi. Abo, Hakkâri'nin Geçitli Köyü'nde 9 sivilin öldüğü saldırı ile Şırnak'a bağlı Beşağaç Köyü'nde 12 sivilin öldüğü saldırıların da sorumlusuydu.

21 SİVİLİN KATİLİYDİ

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Şırnak nüfusuna kayıtlı terörist Abo, Şırnak Beytüşşebap'ta sivil minibüsün taranarak 12 köylünün öldürülmesi, Hakkâri'nin Geçitli köyünde minibüse mayınlı saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylarının baş failiydi. PKK'lı terörist, 9 sivilin öldüğü Geçitli saldırısının ardından olay yerine 'Hakkâri Komando Tugayı' yazılı sırt çantası bırakıp, olayı askerlerin üzerine yıkmaya kalkmıştı. Ancak çantada PKK'lı Sıracettin Karataş'ın parmak izinin bulunması ile teröristin oyunu bozulmuştu. Abo, Beytüşşebap'ta evinin kapısı kırılarak 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde şehit edilen Astsubay Levent Çevik'in katil zanlısı olarak da aranıyordu.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:57
  1. Şırnak
  2. Masiro
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