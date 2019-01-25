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Dün Konya, bugün Bursa! Koliden bomba çıktı

Dün Konya'daki bir PTT binasında, Jandarma'ya gidecek olan bir kolinin patlaması, gündeme bomba gibi düşmüştü... Bugünse Bursa Otogarı'nda, bir kolinin içinde el bombası yakalandı. Kolinin sahibi gözaltına alındı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:52
Dün Konya, bugün Bursa! Koliden bomba çıktı

Bursa Otogarı'nda paniğe neden olan bir olay yaşandı. Muş’tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.’yi gözaltına aldı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yanındaki çocukla gelen M.Y., Muş’tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı.

Burada özel güvenlik görevlileri x-ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.’nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyet'e götürülen şüphelinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Dünya Konya'da koli patladı

Dün Konya'daki bir PTT binasında, kolide patlama meydana gelmiş, bir kişi yaralanmıştı. Patlayan kolinin Jandarma'ya gönderileceği belirtilmişti. 

Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:52
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