Dün kendi ölüm haberini duyurdu! Bugün öldü...
BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland geçtiğimiz günlerde, kanser hastalığı nedeniyle “sayılı günlerinin kaldığını” açıklamıştı. BBC’nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Bland, bugün 40 yaşında hayatını kaybetti.05 Eylül 2018 Çarşamba 13:36
Rachael Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasım 2016’da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada “zamanla yarıştığını” söylemişti.
AÇIKLAMASININ ERTESİ GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ
Twitter’dan dün yaptığı açıklamada Bland, “Efsane Frank S.’nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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