Dün kendi ölüm haberini duyurdu! Bugün öldü...

Rachael Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasım 2016’da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada “zamanla yarıştığını” söylemişti.

AÇIKLAMASININ ERTESİ GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

Twitter’dan dün yaptığı açıklamada Bland, “Efsane Frank S.’nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.