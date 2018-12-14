Dün cuntacılarla bugün Kılıçdaroğlu ile iş tutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 17-25 Aralık FETÖ kumpası soruşturmasında sanık sandalyesine oturtacak esrarengiz bilgiye Akit ulaştı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, 17-25 Aralık darbe operasyonlarından 15 gün önce, Erbakan Hoca’nın “28 Şubat darbesinin mimarı” dediği ABD’li Alan Makovsky ile Washington’da sır dolu bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kritik zamanlama, sır görüşme

Türkiye’ye diz çöktürmeye yönelik asrın ihanetinin düğmesine basıldığı 17-25 Aralık emniyet yargı darbesinin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 5’inci yılına giren yolsuzluk kılıflı darbe girişiminin hazırlık aşamasına ilişkin şok ipucu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i himaye eden Amerika’dan çıktı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği ABD seyahatinde FETÖ’cü Rumi Forum ile Amerikan Türki Topluluğu (TAA) yetkilileri ile temas sağlamakla yetinmedi.

Tarih: 2 Aralık, Yer: Georgetown

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, 28 Şubat darbesinin ana aktörleri arasında yer alan ABD’li Alan Makovsky ile bizzat görüşme sağladığı tespit edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile ‘darbe uzmanı’ Alan Makovsky arasındaki görüşmenin Georgetown’daki Café Milano adlı restoranda gerçekleştiği belirlendi. Görüşme tarihi 2 Aralık Pazartesi olarak kayıtlara geçerken, Amerikan Yahudi Örgütü temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede nelerin konuşulduğu, hangi planların masaya yatırıldığı esrarını koruyor.

2 hafta sonra darbe operasyonları başladı

İçeriği gizlenen görüşmeden hemen sonra Türkiye’yi çalkalayan darbe operasyonları birbiri ardına geldi. 28 Şubat darbesinin ana aktörlerinden Makovsky ile Kılıçdaroğlu’nun kurduğu temasın 15 gün sonrasında AK Parti Hükümeti ve Başkan Erdoğan’ı devirmeye yönelik alçak FETÖ tezgahının düğmesine basıldı. 17-25 Aralık darbe operasyonları ve ardından yaşanan gelişmeler, Washington’daki görüşmenin iç yüzüne adeta ışık tuttu.

FETÖ’nün servis kasetleri o görüşmede mi verildi?

28 Şubat’ın yol haritasını çizen Makovsky ile görüşmesinin hemen ardından Türkiye’yi diz çöktürmeye yönelik başlayan FETÖ operasyonları sürecinde Kılıçdaroğlu, Fetullahçıların montajladığı illegal ses kasetlerinin hemen hemen tamamını TBMM kürsüsüne taşıdı. FETÖ tarafından internete servis edilen Başkan Erdoğan, ailesi, AK Parti kurmayları ve yakın çalışma arkadaşlarına yönelik montajlı ses kasetlerinin tapeleri Kılıçdaroğlu tarafından her hafta CHP Grup Toplantısı’nda okundu. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, grup toplantısının gerçekleştiği alanda oluşturulan sistemle FETÖ kasetlerini dinletti. CHP’li Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ’nün algı merkezi olan Zaman, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk gibi gazete ve TV’leri de üs olarak kullandı.

Açıkça suç işleyen Kılıçdaroğlu’nun bu cüreti nereden aldığı o dönem anlaşılamazken, ABD’deki Makovsky görüşmesinin ardından yaşanan bu gelişmeler CHP liderinin darbedeki rolünü netleştirecek nitelikte.

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık darbe operasyonlarının 15 gün öncesinde gizemli görüşme gerçekleştirdiği ABD’li Alan Makovsky’nin 28 Şubat darbesindeki rolünü merhum Necmettin Erbakan Hoca açıklamıştı.

Erbakan: Makovsky 28 Şubat’ın ana aktörü

28 Şubat post-modern darbesi ile devrilen Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı olan merhum Necmettin Erbakan, darbenin mimarı olarak Alan Makovsky’yi işaret etmişti. Darbenin 10’uncu yılında, 28 Şubat 2007’de yaptığı değerlendirmelerde eski Başbakan Erbakan, “Makovsky o dönemde bir rapor hazırladı. O plan sonradan takdiri ilahi bizim elimize geçti. Bir de baktık ki bu plan, Genelkurmay’ın bize sunduğu tavsiye bildirisi ile aynı. Makovsy’nin planını bize ‘tavsiyemiz’ diye okudular” demişti.

RP yüzde 45’le tek başına iktidar olacak

28 Şubat’ın “Makovsky’nin raporları doğrultusunda Siyonist çevrelerce planlandığını” vurgulayan Erbakan, “Makovsky’nin 28 Şubat’a temel oluşturan raporlarında, bir müdahale olmaması durumunda RP’nin ilk genel seçimlerde yüzde 45’le tek başına iktidara geleceği, 2005 yılında yapılacak seçimlerde de yüzde 68’le Anayasayı değiştirecek çoğunluk iktidara gelip, İslam devleti kuracağı tespitlerinin yer aldığını, 28 Şubat’ın bu doğrultuda gerçekleştirildiğini” dile getirmişti.