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Dün cezaevinden çıktı bugün 11 işyeri soydu, kasaptan girdi balıkçıdan çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uslanmaz hırsız bir gecede 11 işyerine girdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:30
Dün cezaevinden çıktı bugün 11 işyeri soydu, kasaptan girdi balıkçıdan çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uslanmaz hırsız bir gecede 11 işyerine girdi. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 02.00 sıralarında manavlar çarşısında meydana geldi. Sabah işyerini açan işyeri sahipleri ve çalışanları çok geç olmadan soyulduklarını anladı. Hırsızlık ihbarıyla işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, hırsızlık suçunda tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı öğrenilen 17 yaşındaki U.K. olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Güvenlik kamerasında bir kasaba çatıdan giren şahıs, et dolabının arkasına saklanıp çömelerek paraka kasasına yöneliyor. Para kasasını açan şahıs, aldığı bir poşetin içine paraları doldurup geldiği yoldan çıkıyor.


Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer görüntüde de hırsız balıkçı önünde keşif yapıyor. Araba ışıklarını fark edince masaların arasına saklanan hırsız daha sonra işyeri önünde dekor amaçlı bulunan testinin üzerine basıp, can simidine tırmanarak çatıya çıkıyor. Çatıdan işyerine giren hırsız, kasada bulanan paraları ve bahşiş kutusunu alarak kayıplara karışıyor.


Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu anlayan kasap Metin Özgün, hırsızın üst kattan içeri girdiğini ve kasaya yönelerek bozuk paraları aldığını söyledi. Özgün, hırsızlık anının kameraya yansıdığını ve hırsızın kimliğinin tespit edildiğini belirtti.


Balıkçı Ali Özçelik ise, “Hırsız üst kattan girip buraya gelmiş. Kasada bulunan paraları ve bahşiş kutusunu almış. Söylediklerine göre daha dün hırsızlıktan cezaevinden çıkmış, bu gece de manavlar çarşısındaki 10-15 esnafın işyerine girmiş” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:30
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