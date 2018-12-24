Dün akşamdan beri paylaşılan o kare! "Galatasaray'ın geleceği..."

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta skorun yanı sıra; 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nın oyuna girerek sarı-kırmızılı takımın Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcusu olması çok konuşuldu.

Tarihi fotoğraf! Mustafa ve Ozan!

Sarı-kırmızılı altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın, bu tarihi olayı sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geldi. Ayrıca Mustafa Kapı'nın Galatasaray savunmasında forma giyen Ozan Kabak ile olan fotoğrafı en çok paylaşılan kare oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından çıkan iki ismin, birkaç yıl evvel çekilen bu karesi "Galatasaray geleceği" olarak yorumlandı.

Ozan Kabak'tan Mustafa için paylaşım

Öte yandan Ozan Kabak, Sivasspor maçının ardından Mustafa Kapı ile ilgili paylaşımında "Dün bendim, bugün Mustafa, yarın bir başkası... Galatasaray'da değerler tükenmez. İlk yarının son maçında aldığımız bu galibiyet tüm taraftarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Ryan Donk'tan Mustafa Kapı'ya yorum

Bu arada Mustafa Kap'ının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yorum yazanlardan biri de Ryan Donk oldu. Donk, genç futbolcuyu tebrik ederken, 2019 yılında birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.