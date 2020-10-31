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Korona Virüs Dün 78 kişi vefat etti! Türkiye’de yeni vaka 2 bin 322 kişi oldu
Korona Virüs

Dün 78 kişi vefat etti! Türkiye’de yeni vaka 2 bin 322 kişi oldu

Türkiye’de son 24 saatte 136 bin 525 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:28:00 -
Dün 78 kişi vefat etti! Türkiye’de yeni vaka 2 bin 322 kişi oldu

Ağır hasta sayısı 1966 olarak gerçekleşirken, dün 1703 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465’e yükseldi. Rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarını sürdürerek şunları dile getirdi: “Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.”

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