Dün 28 adreste uygulanmıştı! Koronavirüsün kol gezdiği Adıyaman'da bugün de onlarca ev karantinaya alındı
Dün 1 günde 28 adreste karantina uygulanan Adıyaman'da bugün de 35 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Yeni kararlar alındı
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, İmamağa, Karapınar, Elmacık, Kayalık, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Turgut Reis, Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde 35 evde karantina uygulanmasına karar verildi.