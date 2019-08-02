0553 313 94 23

Dumlupınar’ın çehresi değişiyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlik çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Dumlupınar’ın çehresi değişiyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlik çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Afyon-İzmir, Afyon-Kütahya, Kütahya-Uşak karayolları üzerine yerleştirilecek olan 84 metre ebatında ki büyük tabelaların montaj çalışmalarını başlattık. Ayrıca şehitlikte çevre düzenlemesi kapsamında alan genişletme ve bu alana yapılacak olan kilitli parke taşı çalışmalarını başlatıyoruz. Dumlupınar Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.


Dumlupınar tarihinde görülmemiş şekilde her alandatanıtım çalışmaları yapıyoruz. Şehitliğimizin simgesi heykelin olduğu bölgedeki bakım onarım çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Dumlupınar’ın çehresini değiştirmek ve ülkemizin tarihinde en büyük zaferi üstlenmiş ilçemizin adını tüm dünyaya tanıtmak’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakal bakımında dikkat edilmesi gereken 5 nokta
    1. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    2. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    3. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    4. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    5. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    6. Özel sporcudan altın madalya
    7. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    8. Güney Koreli endüstri devinden..
    9. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    10. Yemen’de füze ve intihar..
    11. Avrupa borsaları
    12. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    13. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    14. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    15. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    16. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    17. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    18. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    19. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    20. "Muhtarlar yerel yönetimlerin sac..
    21. THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme..
    22. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    23. Hububatta dane kaybının önlenmesi için..
    24. Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu..
    25. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt’tan..
    26. Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi
    27. Belediyeye iş başvurusunda bulunan..
    28. Başkan vatandaşın talep ve önerilerini..
    29. Gün batımı fotoğrafı sosyal medyada
    30. İçişleri'nden flaş açıklama: 165..
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı