Dumlupınar’da yeni yaya geçitleri çizildi

Kütahya’nın Dumlupınar İlçesinde yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından Dumlupınar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde, yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’İçişleri Bakanlığımız tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan “Önce Yaya" görselleri sürücülerin görebileceği şekilde ilçemizde yaya ve okul geçitleri önüne çizilme çalışmaları tamamlandı. eritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilen bu görseller sayesinde sürücülere, önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılıyor. Araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanmış oluyor’’ dedi.

Tamamlanan Çalışmaları, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt yerinde inceledi.