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Dumlupınar’da ürün hasadı yapan biçerdöverlerde hasat kontrolleri yapıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından biçerdöverde dane kaybını en aza indirmek, çiftçinin üretmiş olduğu ürünün tarlada kalmasını engellemek amacıyla hasat kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
Dumlupınar’da ürün hasadı yapan biçerdöverlerde hasat kontrolleri yapıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından biçerdöverde dane kaybını en aza indirmek, çiftçinin üretmiş olduğu ürünün tarlada kalmasını engellemek amacıyla hasat kontrollerinin yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Jandarma Komutan Vekili Levent Tarım ile birlikte hububat hasadını incelemek ve biçerdöver kontrolleri yapmak üzere Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret etti.


Biçerdöver ile yapılan hasat esnasında oluşacak dane kaybının en aza indirilmesi için gerekli kontrollerin İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından yapıldığını belirten Kaymakam Abbasoğlu, ’’Hasat sırasında biçerdöverlerden kaynaklanan sorunların çiftçilerimiz tarafından ilçe Tarım Müdürlüğümüze bildirilmesini istiyoruz ve bütün üreticilerimize bol kazançlı bir hasat mevsimi diliyorum’’ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
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