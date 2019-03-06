Dumlupınar’da tarım ve hayvancılık konuları ele alındı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş’ı ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu’nun ilçede tarım ve hayvancılık konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt’ undaeşlik ettiği ziyarette Kaymakam Abbasoğlu, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ile tarımsal ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dumlupınar ilçesinintarım potansiyeli ve sert iklimine uygun tarımsal çeşitliliğin yapılabilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunulduklarını belirten Kaymakam Abbasoğlu, ’’Tarım Müdürlüğümüzün kurumlar arası ve kooperatiflerle iş birliğinde ve koordinasyonunda önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle gübre, tohum,mazot gibi girdilerin yüksek maliyet teşkil ettiği bu dönemde kooperatifleşmenin önemini bir kez daha hatırlatarak, kooperatiflerin maliyetleri azaltıp çiftçimizin kazancını ve verimini artırmada çok büyük payı olduğunu belirtmek isterim’’ diye konuştu.