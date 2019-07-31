Dumlupınar’da tabela montaj çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında İzmir-Ankara ve Kütahya yolları üzerine ve ilçemiz giriş çıkışlarına yerleştirilecek olan yönlendirme levhalarının montajına, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliği ve koordinasyonu ile başlanıldığı bildirildi.

Çalışmalara bizzat katılan ve işçiler ile birlikte çalışan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Dumlupınar ilçemizin tanıtımı için Kaymakamlık makamımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bu toprakların, kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olduğunu çok iyi biliyoruz. İlçemize daha çok ziyaretçi gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doldurumaz bir yere sahip topraklarına yön gösterici tabelalar yaptırıp montaj yapıyoruz. Ayrıca ilçe merkezimizde var olan tabelalar da yeniliyor. Amacımız ilçemize gelen ziyaretçilerin hiç zorlanmadan gezebilmeleri ve ilçemizi tüm dünyaya tanıtmak’’ diye konuştu.