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Dumlupınar’da öğrencilere giyim yardımı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bir giyim firması, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen giyim malzemeleri ilk, orta ve lise öğrencilerine dağıtıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:55
Dumlupınar’da öğrencilere giyim yardımı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bir giyim firması, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen giyim malzemeleri ilk, orta ve lise öğrencilerine dağıtıldı.


Eğitime verdiği desteklerinden dolayı LCW firmasına teşekkür eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada , ’’Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı girişimleri ile öğrencilerimize yaptıkları bu anlamlı ve örnek tavırlarından dolayı eğitim gönüllüsü firmamıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:55
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