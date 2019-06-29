Dumlupınar’da Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı yapıldı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı yapıldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan toplantı, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ın başkanlığında aaire amirleri, muhtarlar, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, toplantıd yaptığı konuşmada, ’’Kent yaşamında , kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçlarını kapsayan Kent Konseyinin ilçemizde oluşumunun, özellikle kurtuluşun sağlandığı bu topraklara katkısının çok büyük olduğununun farkındayız’’ dedi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, toplantıda kent konseyinin amacı, oluşumu, görevleri, yürütme kurulu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bununla birlikte kent konseyinin çalışma gruplarının oluşumu, çalışma esasları ve yürütme organlarının seçimi hakkında istişarelerde bulunuldu.

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