Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’ konulu konferansı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde düzenlenen ’’İslam ve gençlik’’ konferansı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gazi İlkokul Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelk, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle, ardından merkez camii İmamı Fatih Yalçınkaya’nın ney dinletisi ile devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Yunus Yüksel aynı zamanda katılımcılara “islam ve gençlik” konulu konferans verdi.

Müftü Yüksel, ’’İslam ve Müslüman kelimesi “silm” kökünden geliyor. Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, hepiniz silm’e giriniz”, yani barışa giriniz, barış içerisinde yaşayınız demektir. Sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayınız demektir. Buradan anlıyoruz ki İslam dünyada sevgi ve muhabbeti oluşturmak, birlikte yaşama medeniyetini oluşturmak için Allah’ın bütün toplumlara, ama istisnasız bütün toplumlara gönderdiği yegane dinin ismidir” diye konuştu.

İslam dininin gence ve gençliğe çok büyük bir önem verdiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, ’’Peygamberimizin gençlerle ilgili bütün ilişkilerine bakıldığında O’nun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, ahlaklı bir gençlik oluşturabilmek olduğu görülmektedir’’ ifadelerini kullandı.