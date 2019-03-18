Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi için 253 bin hatim okundu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen programda Çanakkale Şehitleri için tarihi Mekez Camii’nde Sabah namazında daha önce okunan 253 bin hatim için dua okundu.

Çanakkale savaşında şehit olan 253 bin mehmetcik içinokunan hatimlerin duasının ardından protokol tarafından kurtuluş savaşında askerlerin o gün yediğibuğday çorbası ve üzüm hoşafı 500 kişiye ikram edildi.

Daha sonra Anıt meydanından Şehitliğe kadar olan 3 kilometrelik mesefa Türk bayrakları ve şehitler için atılan sloganlarla yüründü. YürüyüştenIrak’ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için ’’Yaşar Çakır Ruhun Şad Olsun sloganları atıldı ve Çanakkale türküleri söylendi.

Şehitlikte yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşıile başladı.

Programa Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, Şehitlikte yaptığı konuşmada, ’’Çanakkale zaferimizin 104. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Tarihin her döneminde bizlere örnek olan ecdadımız. toprak bütünlüğümüzü korumak, yurdumuza alçaklara uğratmamak için,1915 de Çanakkale’de, 1922 de Dumlupınar’da, eşine az rastlanır bir mücadele vermiş, ihtiyarı, genci, kadını ve çocuğuyla top yekün bir bağımsızlık örneği sergilemiştir’’ dedi.

Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler ve çanakkale türküleri seslendirildi. İlçe Müftüsü Yunus Yüksel eşliğinde ’’Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber’’ denilerek Dumlupınar’dan Çanakkale’ye toplucamesaj gönderildi.