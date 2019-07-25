0553 313 94 23

Dumlupınar’a makine ekipmanları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun girişimleriyle 2019 Yılı Yerel Projeleri kapsamında hazırlanan, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen makine ekipman teslim töreni gerçekleştirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
Dumlupınar’a makine ekipmanları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun girişimleriyle 2019 Yılı Yerel Projeleri kapsamında hazırlanan, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen makine ekipman teslim töreni gerçekleştirildi.


Törene İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Gıda Tarım ve HayvancılıK Müdürü Fırat Altıntaş, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, Dumlupınar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Doğan ve vatandaşlar katıldı.


Düzenlenen törende Dumlupınar ilçesine 1 adet Hassas Pnömatik Ekim Makinası, 1 adet Çapa Makinası, 1 adet Diskli Goble Diskaro 1 adet Dip Kazan, 1 adet Mısır Slaj Makinası kazandırıldı.


Yapılan konuşmaların ardından, Genç Çiftçi Başarı Öyküsünü, Rıdvan Akdağ’ın anlatması ve protokolün kurdeleyi kesmesi ile birlikte tören sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 ay sonra ilk kez yemek yedi
    1. 2 ay sonra ilk kez yemek yedi
    2. Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu
    3. Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor
    4. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara..
    7. Bahçelievler'de yol çöktü !
    8. Limak Enerji, müşteri işlem..
    9. Mesleki eğitim alacak binlerce..
    10. 'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya..
    11. Tırnak yeme problemi ve çözümü
    12. Watergarden İstanbul çocuklara eğlence..
    13. İsrail'de sol partiler seçime ortak..
    14. Uluslararası olan yarışta önde
    15. STK’lardan Başhekim Özatik’e tebrik ve..
    16. Harbiye Açık Hava Konserleri'nde..
    17. Kepez Belediyesinden yeşillendirme..
    18. Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 ölü
    19. Soda yüklü tır kontrolden çıkarak yola..
    20. Türkiye'deki yabancı öğrenci ağı..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı