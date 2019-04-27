"Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun" filminin tanıtımı yayımlandı 66 yıl önce 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar denizaltısının hikayesi, "Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun" filminde anlatılacak

İSTANBUL (AA) - 1953'te yaşanan deniz kazasının ardından 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar denizaltısının hikayesi, "Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun" filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Tanıtım filmi izleyiciyle buluşan filmin, 17 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dumlupınar şehitlerinin anısına ithaf edilen film, 66 yıl önce Çanakkale açıklarında İsveç bandıralı bir şileple çarpışan Dumlupınar denizaltısını ve "Vatan sağ olsun" diyerek ölümü bekleyen şehitlerin hikayesini işliyor. "Ayla" ve "Müslüm" filmlerini yöneten Can Ulkay'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında çalışmaları devam eden filmde, Farah Zeynep Abdullah, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar başrolleri paylaşıyor. Filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyacak. Yaşanan deniz kazasında, denizaltıda görev yapan 5 asker hemen kurtarılmış, ancak denizaltının arka kısmına sığınmayı başaran 22 asker için umutla ve canla başla kurtarma çalışmaları yapılsa da sonuç alınamamıştı. Kaza sonucu 7 subay, 35 astsubay, 39 deniz eri şehit olmuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.