Dumlupınar tarımı ve hayvancılık konuşuldu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapılan halk toplantısında Dumlupınar’ın tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi konusu tartışıldı.

ToplantıyaDumlupınar KaymakamıAbdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaşkatıldı.

İlçeye bağlı Arpalı köyünde düzenlenen toplantıda, İlçeGıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş,köylerdeki tarım ve hayvancılıktaki son durum hakkında bllgilendirmegerçekleştirdi.

Daha sonravatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Abbasoğlu, ’’ Köylerde yapılan tarım da ne tür ürünlerin ekildiğini ve hayvancılığın hangi aşamada olduğuna dairbilgi aldı. Köylerden kentlere yapılan göç konuları ve yapılan tarımda ürün çeşitliliği ile coğrafi konumuna uygun farklı ürünlerin nasıl ve ne şekilde yetiştirilebilir konuları hakkında vatandaşlarla karşılıklı istişarelerde bulundu.