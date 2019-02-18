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Dumlupınar Denizaltısı sinema filmi oluyor

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstleneceği "Dumlupınar" filminde Timuçin Esen, Ali Atay, Farah Zeynep Abdullah, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar rol alacak

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
Dumlupınar Denizaltısı sinema filmi oluyor

İSTANBUL (AA) - Dumlupınar Denizaltısı'nda yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesi sinema filmine konu olacak.

Hazırlıkları 1 yıl önce başlayan "Dumlupınar" isimli filmin yapımcılığını "Ayla" ve "Müslüm" gibi çok izlenen filmlere de imza atan Mustafa Uslu üslenecek.

Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı projede, 87 metre derinlikte yaşam mücadelesi veren kahramanları Timuçin Esen, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncular canlandıracak.

Senaryosunu ise Mert Dikmen kaleme aldığı Dumlupınar'ın kahramanlarının sarsıcı hikayesinde Farah Zeynep Abdullah da rol alacak.

- Senaryoya Hollywood eli

"Dumlupınar"ın müziklerinde ise "Ayla" filminde olduğu gibi Fahir Atakoğlu imzası bulunacak.

Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilecek filmin senaryo yazımı için de "The Gatfather", "La La Land", "My Week with Marilyn", "The Great Gatsby", "The Place Beyond the Pines" gibi filmlerde senaryo doktorluğu ve oyuncu koçluğu yapan Greta Seacat ile çalışılıyor.

Ön hazırlığına Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında devam edilen filmin 2020 mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
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