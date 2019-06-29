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Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy’deki şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy’deki şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlk etapta şehitliketrafındaki toprak tesviye işlemleri yapılarak hafriyat taşındı. Bundan sonra şehitlik için gerekli peyzaj çalışmaları yapılacak ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ziyaret etmeleri sağlanacak.Bununla birlikte şehitliğe rahat ulaşım için Büyük Aslıhanlar, Ağaçköy arası sıcak asfalt öncesi temel ve altyapı kapsamında olan ve yapımı tamamlanan köprü genişletme çalışmalarına da hız verdik’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
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