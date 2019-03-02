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Dumanların sardığı binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:06
Dumanların sardığı binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere bulvar üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan evde yangın çıktı. Çıkan yangında dumanların sardığı binadaki vatandaşlar mahsur kaldı. Evlerinin balkonlarına çıkarak yardım isteyen vatandaşları gören vatandaşları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kurtarılmayı bekleyen 10 kişi merdiven yardımı tek tek tahliye edildi. Ambulanslara bindirilen vatandaşlar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde çıkan yangına müdahale eden ekipler kısa süre sonra alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:06
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