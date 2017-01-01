Dumankaya mağdurları sorunun çözülmesini istiyor

DUMANKAYA Grubunun, Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanmayı bekliyor. Anılan projelerden ev alan 3 bini aşkın aile sorunun çözülmesini istiyor.

Konu ile ilgili, Dumankaya'nın ' Adres Sancaktepe' projesinden ev alan aileler Üsküdar'da bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, kayyum atamasının

üstünden 2 yılı aşkın bir sürenin geçtiği kaydedilerek

"Ev alan vatandaşlar olarak, gayrimenkül noter sözleşme bedellerinin tamamını peşin ve banka kredisi ile ödemiş olduğumuz Dumankaya Adres Sancaktepe projesi inşaatını mevcut Dumankaya kayyum yönetim kurulu üyeleri basiretli bir tüccar gibi yönetememiş yarım kalan inşaatımızı başlatmayarak ailelerimizde çok ciddi maddi ve manevi mağduriyetler oluşturmuştur" denildi.

Sürekli oyalandıkları iddiasında bulunulan açıklamada, şirket kaynaklarının eşit harcanmadığı öne sürüldü. Açıklamanın devamında "Çocuklarımızın rızkı olan evimize ivedilikle başlamalarını talep ederiz" denildi.