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"Duman 7 Operasyonu"nda 126 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde 20 bin 261 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Duman 7 Operasyonu"nda, 126 şüpheli gözaltına alındı, 371 aranan kişi yakalandı

12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
"Duman 7 Operasyonu"nda 126 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde dün ülke genelinde eş zamanlı "Duman 7 Operasyonu" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü, satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfe ile nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik operasyona 20 bin 261 personel katıldı.

Ekiplerce 19 bin 273 iş yeri denetlenirken, 126 şüpheli gözaltına alındı ve 371 aranan kişi yakalandı.

- 50 bin 219 paket kaçak sigara ele geçirildi

İş yerlerindeki aramalarda, 50 bin 219 paket kaçak sigara, 1 milyon 147 bin 973 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 3 milyon 202 bin 257 boş makaron, 10 bin 971 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, bin 410 kilogram nargile/pipo tütünü, 2 bin 447 kaçak puro/sigarillo, bin 167 kaçak elektronik sigara ve likiti, 644 mükerrer bandrol, 98 sahte bandrol, bin 608 makaron doldurmaya yarayan makine ele geçirildi.

Operasyonda, 519 şişe ve 454 litre kaçak/sahte içki, 8 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 fişek, 151 kilogram kaçak çay ve 3 bin 20 cinsel içerikli hap, 345 gram esrar, 29 kök Hint keneviri ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi, 174 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
  1. Duman 7 Operasyonu
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. İçişleri Bakanlığı

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