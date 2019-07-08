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Dulkadiroğlu yüzme havuzu yeni sezona hazır

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu’ yeni sezona hazır.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
Dulkadiroğlu yüzme havuzu yeni sezona hazır

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu’ yeni sezona hazır.


Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan haftanın 6 günü hizmet verecek olan havuz, saat 10.00 ile 12.00 arasında 8-14 yaş gurubuna, öğleden sonra ise saat 16.00’a kadar da 15 yaş ve üzeri çocuklara hizmet verecek.


Yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yazın sıcağından bunalan gençleri serinlemeye davet etti.


Özellikle yaz kurslarında eğitim öğretimini sürdüren öğrenciler için çok önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Başkan Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak iki yıl önce hizmete sunduğumuz yüzme havuzumuz bu süre içerisinde yaz aylarında vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bu yıl da havaların iyice ısınmasıyla havuzumuz sezona hazır hale getirildi. Eğitim öğretimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler için yüzme havuzu çok güzel bir ödül oldu. Yine bu aylarda yaz okulu ve kuran kursu eğitimi alan öğrenciler için de burası çok güzel bir stres atma alanı oldu. İnşallah bu sezon da havuzumuz çocuklarımıza başarılı bir şekilde hizmet edecektir. Yaz aylarında çocuklarımız serinlemek için süs havuzlarını ve açık su kanallarını kullanmaktadır. Bu durumun oluşturduğu tehlikeler göz önündedir. Ben bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Boğulma ve süs havuzu kazalarının önüne geçmek adına çocuklarımızı profesyonel insanların görev yaptığı havuzlara yönlendirelim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
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