Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yeni pazar yeri

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana yapılan yeni pazar yerinin bu haftadan itibaren hizmet vereceğini söyledi.

Dulkadiroğlu’nun değişimi ve dönüşümü projesi kapsamında başlatılan pazar yerlerinin modernizasyonu projesi hızla devam ediyor. Bahçelievler pazar yerinin taşınması adına başlatılan çalışmada sona gelinirken, Belediye Başkanı Necati Okay yeni Pazar yerinin bu hafta hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bulunan kapalı alanın Kahramanmaraş’ın en büyük kapalı semt pazarı olduğunu belirten Başkan Okay, “Bahçelievler mahallemizde kurulan Pazar yeri ile ilgili çalışmalarımız neticelendi. Bu hafta içerisinde Cahit Zarifoğlu Caddemizde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü otoparkını dönüştürerek hizmet vermeye başlayacağız. Kahramanmaraş’ın en büyük kapalı Pazar alanı da burası olacak. Bu hafta Cumartesi günü pazarımız yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Bu anlamda her türlü alt yapıyı oluşturduk. Burada amacımız ilçemizin sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamaktır. Mevcut Pazar yerimizin birçok sorunu mevcuttu. Bu yeni alanda tüm bu sorunlar ortadan kalkmış ve daha kaliteli bir hizmet alanı oluşmuş durumdadır. Pazar yerimizin taşınmasıyla eski Pazar yerinde de modern sokak iyileştirme projesini başlatacağız ve o bölgeyi de canlı tutma adına gerekeni yapmış olacağız. Ben vatandaşlarımızı bu hafta yeni Pazar yerimizde alışveriş yapmaya davet ediyorum” dedi.