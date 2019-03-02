0553 313 94 23

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yeni pazar yeri

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana yapılan yeni pazar yerinin bu haftadan itibaren hizmet vereceğini söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:54
Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yeni pazar yeri

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana yapılan yeni pazar yerinin bu haftadan itibaren hizmet vereceğini söyledi.


Dulkadiroğlu’nun değişimi ve dönüşümü projesi kapsamında başlatılan pazar yerlerinin modernizasyonu projesi hızla devam ediyor. Bahçelievler pazar yerinin taşınması adına başlatılan çalışmada sona gelinirken, Belediye Başkanı Necati Okay yeni Pazar yerinin bu hafta hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.


Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bulunan kapalı alanın Kahramanmaraş’ın en büyük kapalı semt pazarı olduğunu belirten Başkan Okay, “Bahçelievler mahallemizde kurulan Pazar yeri ile ilgili çalışmalarımız neticelendi. Bu hafta içerisinde Cahit Zarifoğlu Caddemizde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü otoparkını dönüştürerek hizmet vermeye başlayacağız. Kahramanmaraş’ın en büyük kapalı Pazar alanı da burası olacak. Bu hafta Cumartesi günü pazarımız yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Bu anlamda her türlü alt yapıyı oluşturduk. Burada amacımız ilçemizin sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamaktır. Mevcut Pazar yerimizin birçok sorunu mevcuttu. Bu yeni alanda tüm bu sorunlar ortadan kalkmış ve daha kaliteli bir hizmet alanı oluşmuş durumdadır. Pazar yerimizin taşınmasıyla eski Pazar yerinde de modern sokak iyileştirme projesini başlatacağız ve o bölgeyi de canlı tutma adına gerekeni yapmış olacağız. Ben vatandaşlarımızı bu hafta yeni Pazar yerimizde alışveriş yapmaya davet ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, teröristleri kaynağında kurutmaya devam edecek"
    1. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    2. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    3. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    4. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    5. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    6. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    7. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    8. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    9. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    10. TY Elazığspor - Denizlispor maçının..
    11. Pakistan-Hindistan gerilimi için..
    12. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    13. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 3 - DG..
    16. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1-..
    17. Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı
    18. Abalı Denizlisporlu Kehinde, babasını..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    20. "Onların oluşturduğu ittifak, millet..
    21. Nebi Koca güven tazeledi
    22. Nasıranlı Huzurevlerinde seçim bürosu..
    23. Forbes Zenginler Listesine..
    24. Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik..
    25. "Kapıkule'yi genişletiyoruz, peron..
    26. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 -..
    27. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 -..
    28. Maçın ardından
    29. Bergama Belediyespor evinde dağıldı:..
    30. Özhaseki'den 'Kürdistan' açıklaması: O..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...