Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Yeşilköy Mahallesi’nde yaptığı toplantıda mahalleye üstü açılır kapanır salon, muhtar ofisi, yolların düzenlenmesi, piknik alanının düzenlenmesi gibi bir çok projenin yapılacağını ifade etti.

Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde(SKM), Genç Finikililer Derneği’nden gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da düzenlediği mitinge katılmak üzere Antalya merkeze giden Dülgeroğlu, akşam saatlerinde Yeşilköy(Kilepe) Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.Nail Dülgeroğlu, tüm vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Sabah saatlerinde Genç Finikeliler Derneği’nden gençlerle bir araya gelen Dülgeroğlu, gençlere tecrübelerini anlattı. Nail Dülgeroğlu, “Ben gençlerimizin geleceği için tekrar aday oldum. Daha yaşanılabilir bir Finike için arkadaşlarımla beraber bu yola çıktım. Hatta eşimi, çocuğumu, torunlarımı bu yüzden geri plana attım. Torunum bile aday olduğum için bana küstü. Bizim gençler için çok sayıda projelerimiz var. Eğer seçimi kazanırsak, ilçemize çok güzel çok amaçlı kültür merkezi yapmayı düşünüyoruz. İçerisinde tiyatro salonu, kütüphane, kafenin olacağı bir merkez olacak. Ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Ayrıca üniversitemizde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere burs imkanı sağlayacağız” dedi.

5 yıl önce yapılan yerel seçimlerle beraber Büyükşehir Yasasıyla Yesilköy Mahallesi’nin Finike’ye bağlandığını ifade eden Dülgeroğlu, “Ben geçen seçimlerde aday oldum ve kaybettim. Vatandaşlarımız bir mola ver dediler. Hizmet edelim diye yola çıkmıştık dinlen dediler. Ben sizlere hizmet etmek için tekrar karşınızdayım. Ben diğer adaylar gibi seçimden seçime sizin karşınıza çıkmıyorum. Seçimi kaybetmeme rağmen 5 yılda düğününüzde, nişanınızda, taziyenizde hep sizinleydim. Her geliş gidişimde buraya hizmet yapılmamasına üzüldüm.Ben sizlere söz veriyorum, buraya üstü yazın açılır, kışın kapanır bir salon sözü veriyorum. Burada taziyenizi, eğlencenizi, toplantılarınızı yapacaksınız. Hem de bunu 5 seneye bırakmadan, en geç bir sene içerisinde yapacağım. Mahallenin yollarına baktım berbat durumda yollarınızı da yenileyeceğiz. Muhtarlık ofisi yok inşallah onu da yapacağız. Muhtarımızın çok güzel bir ofisi olacak. İlk işimizden biri de muhtarlık ofisi yapmak olacak. Ben Karşıyaka Mahallesi’nde 335 kişiye hazineden arazi alarak hepsini ev sahibi yapmıştık. Burada da hazineden bir alan alacağız ve garibanlara aldığımız fiyatlara tahsis ederek onları da ev sahibi yapacağız” diye konuştu.