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Dülgeroğlu’ndan Hasyurt’a uluslararası tarım fuarı sözü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Hasyurt Mahallesi’nde yaptığı toplantıda geçtiğimiz senelerde kapanan Hasyurt Tarım Fuar’ını tekrar hayata geçireceklerini ve uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.

19 Mart 2019 Salı 11:08
Dülgeroğlu’ndan Hasyurt’a uluslararası tarım fuarı sözü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Hasyurt Mahallesi’nde yaptığı toplantıda geçtiğimiz senelerde kapanan Hasyurt Tarım Fuar’ını tekrar hayata geçireceklerini ve uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.


Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Finike Merkez Sanayi Sitesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretin ardından ilçede bulunan mermer ocağında işçilerle bir araya geldi. Dülgeroğlu, bir sonraki durağında ise Sahilkent Ada Mahallesi’nde vatandaşlarla toplantıda buluştu. Dülgeroğlu burada yaptığı konuşmada sorunları bildiğini ve yeni dönemde bu sorunları çözeceklerini dile getirdi.



“Gençlerin sosyal aktivitelerini arttıracağız”


Seçim çalışmaları kapsamında Sahilkent Orta Mahalle’de vatandaşlarla buluşan MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, yeni dönemde yapacağı projeleri anlattı. Dülgeroğlu, “Burada sulama sorunu olduğunu biliyorum. Biz daha önce de söylediğimiz gibi Finike’de sulama fiyatlarını çok cüzi miktarlara indireceğiz. Şuan toplantı yaptığımız Kültür Merkezi’nin üst katını kullanıma tekrar açacağız. Virane ve kullanılamaz halde olması içimizi acıtıyor. Gençlerimizin sosyal aktivitelerini arttırmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“Tarım fuarını eskisinden daha güzel yapacağız”


Hasyurt Mahahallesi’nde yapılan toplantıda kalabalık grupla bir araya gelen Nail Dülgeroğlu burada da projelerini anlattı. Geçmiş dönemlerde vaadlerde bulunan siyasiler gibi sözlerini tutmamazlık yapmacaklarını dile getiren Nail Dülgeroğlu, “Biz halkımıza ne vaat diyorsak onu yapacağız. Öyle yalan siyaset yapmak bana ve ekibime yakışmaz. Her gün sizlerleyim, başkan olursam ve 5 yıl sonra karşınıza çıktığımda bana Allah razı olsun demeniz benim için önemlidir. Geçmiş dönemlerde burada Tarım Fuarı yapıldı ama zarar edince kapandı. Fuar kapalı pazarda yapılıyordu. Hiç kapalı pazarda fuar mı yapılır. Ben sizlere Nail Dülgeroğlu sözü veriyorum Hasyurt Tarım Fuarı’nı eskisinden daha güzel bir şekilde yapacak ve uluslar arası boyuta taşıyacağız. Burada ticareti geliştirmek için iş merkezleri açacağız. Hasyurt bizimle beraber hem tarımın hem de ticaretin merkezi olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:08
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