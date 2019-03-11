Dülgeroğlu’ndan gençlere burs sözü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, üniversitede okuyan gençlerle bir araya geldiği toplantıda Finike’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sözü verdi. Nail Dülgeroğlu, bir öğrencinin üniversiteye müzik aleti istemesi üzerine gerekli müzik aletlerini alarak üniversiteye bağışlayacağını da ifade etti.

Dülgeroğlu, sabah saatlerinde ilk olarak ilçede taziye ziyaretlerini gerçekleştirdi. Daha sonra Finike’nin amatör kümede oynayan iki takımına moral ziyaretinde de bulunan MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönen Arif Mahallesi’ne bağlı yol üstündeki restaurantlarda çalışanları ve Aykırıça Mahallesi’ne bağlı pazar yerini de ziyaret etti. Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Arif ve Akyaka Mahallesi’nde de vatandaşlarla toplantıda bir araya geldi.

“Öğrencilere burs sözü”

Seçim çalışmaları kapsamında üniversitede okuyan gençlerle de buluşan Dülgeroğlu, öğrencilerle sohbet etti. Nail Dülgeroğlu, siyasete nasıl başladığını ve 25 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki tecrübelerini gençlere aktarırken, başkan seçilmesi halinde Finike’de okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sağlayacağının sözünü verdi. Dülgeroğlu, “Ben daha önceki başkanlık dönemimde ihtiyaç sahibi bir çok öğrenciye burs verdim. Bu dönemde de belediye başkanı seçilmem halinde Finike’de okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceğim. Öğrencilerin yararına olan her türlü etkinliği de yapacağız. Öğrencilerimizin eğlenmeye ihtiyacı da olduğunu bildiğimiz için, festivallerimiz her zamankinden daha güzel bir şekilde düzenlenecek” dedi. Bir öğrencinin üniversite de müzik aletlerinin eksik olduğunu ve seçilmesi halinde üniversiteye müzik aleti bağışı yapması isteği üzerine ise Nail Dülgeroğlu, genç öğrenciye bunun sözünü de verdi.