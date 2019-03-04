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Dülgeroğlu’ndan Finike’ye Gazi Lokali sözü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları sırasında bir site de yaptığı toplantıda gazi eşinin isteğini kırmadı ve seçimi kazanması halinde Finike’ye bir tane Gaziler Lokali yapacağını ve adını da Gazi Nevzat Erbaş Lokali koyacağını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:25
Dülgeroğlu’ndan Finike’ye Gazi Lokali sözü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları sırasında bir site de yaptığı toplantıda gazi eşinin isteğini kırmadı ve seçimi kazanması halinde Finike’ye bir tane Gaziler Lokali yapacağını ve adını da Gazi Nevzat Erbaş Lokali koyacağını söyledi.



“Gazi eşini duygulandıran söz”


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Kum Mahallesi’nde site toplantısına katıldı. Site sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantı da 2,5 ay önce hayatını kaybeden Gazi Nevzat Erbaş’ın eşinin, Başkan Adayı Dülgeroğlu’ndan isteği herkesi duygulandırdı. Gazi eşi, MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu’ndan Finike’ye ‘Gaziler Lokali’ yapılmasını istedi. Dülgeroğlu, “Gaziler bizim için çok kıymetlidir. Sizin bu isteğiniz bizim için emirdir. Göreve gelirsem buradan size söz veriyorum, Finike’ye bir tane Gaziler Lokali yapacağım ve adını da Gazi Nevzat Erbaş Lokali koyacağım” dedi. Dülgeroğlu’nun bu sözlerinden sonra gazi eşi gözyaşlarını tutamadı.


Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Finike İç Anadolu Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği’ni de ziyaret etti.Finike İç Anadolu Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veysel Elitok ve dernek üyelerine konuşan Nail Dülgeroğlu, “Biz burada bir aileyiz, kimseyi ötekileştirmeden hayatımızı sürdürüyoruz. Bulunduğunuz dernek binasını da ben yapmıştım. Ben size dürüst bir başkan olacağım. Belediye de israfa asla izin vermeyeceğiz. Bilgi, birikimim ve tecrübemle Finike’nin şaha kalkması için çalışacağım. Ben yapacaklarımın sözünü veririm, yapamayacağım hiçbir sözü de vermem. Bulunduğunuz dernek binasını ben yapmıştım. Şimdi de size yeni dernek binası sözü veriyorum ve bunu yapacağım” dedi.



“İç Anadolular gecesi sözü”


Finike İç Anadolu Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veysel Elitok, söz alırken Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu’ndan İç Anadolular Gecesi düzenlemesini istedi. Başkan Adayı Dülgeroğlu ise, “Bu istediğiniz şey bizim için çok basit bir şey. Buradan size söz veriyorum düzenleyeceğimiz geceye sadece Finike’den değil, Kumluca, Kaş ve Demre’de yaşayan herkes katılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:25
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