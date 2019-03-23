0553 313 94 23

Dülgeroğlu’ndan bir günde 14 ziyaret

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başta mahalle toplantıları ve ziyaretler olmak gün içerisinde 14 ayrı program gerçekleştirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:16
Dülgeroğlu’ndan bir günde 14 ziyaret

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başta mahalle toplantıları ve ziyaretler olmak gün içerisinde 14 ayrı program gerçekleştirdi.



“Hastane ziyareti”


Nail Dülgeroğlu’nun, sabah saatlerinde ilk durağı Finike Devlet Hastanesi oldu. Hastane Başhekimi Dr. Yücel Kurt’u makamında ziyaret eden Dülgeroğlu, daha sonra personelle bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastaları da unutmayan Nail Dülgeroğlu, hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, hastane ziyaretinin ardından okulları da ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret ettiği her okulun genel durumları hakkında ayrı ayrı bilgiler alan Nail Dülgeroğlu, okul yetkililerine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.


“Belediye çalışanlarını ziyaret etti”


Daha sonra Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan narenciye paketleme tesislerine giden Dülgeroğlu, ardından Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Çalışanların başkan olması halinde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna Nail Dülgeroğlu, “Ben 5 yıllık başkanlık dönemimde sadece 4 kişiyi işten çıkardım. Her 5 yıla bir kişi bile düşmüyor. Bunlardan 3’ü namus meselesi, biri de rüşvetten dolayı işten çıkarıldı. Ben her zaman söylüyorum ister bana oy versin, ister vermesin ama işini hakkıyla yapan hiç kimse işten çıkarılmayacak. İşini yapmıyor, belediyeye gelmiyor, alın teri olmadan para kazanmaya çalışıyorsa kimse kusura bakmasın o kişiyi de ben belediyede tutmam” diyerek cevap verdi.


“Engelli vatandaşlarla bir araya geldi”


Seçim Koordinasyon Merkezinde(SKM) yürüme engelli ve özel bireylerle bir araya gelen Nail Dülgeroğlu, tekerlekli sandalyeye oturarak ’her birimiz engelli olabiliriz’ mesajını verdi. 25 yıllık başkanlık döneminde engelsiz bir ilçe için çalıştığını ifade eden Dülgeroğlu, yürüme ve görme engeli olan vatandaşlar için yaptığı çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.



“İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ve güreşçilerle buluştu”


Nail Dülgeroğlu’nun bir sonraki durağı İlçe Tarım Müdürlüğü oldu. Müdürlük personeliyle bölgenin tarım değerlendirmesini yapan Dülgeroğlu, tarıma verdiği öneme değindi. Sohbetin ardından buradan da ayrılan Dülgeroğlu, Finike Kapalı Spor Salonu’nda Finikeli güreşçileri ziyaret ederek, sporculara baklava ikramında bulundu.


Nail Dülgeroğlu, gün içindeki ziyaret programının ardından Yeşilyurt ve Yazırlılar Mahallesi’ne giderek mahalle toplantıları düzenledi. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki vatandaş grubuna seslenen Dülgeroğlu, seçim projelerini anlattı. Daha sonra Yazırlılar Mahallesi’ne geçen Nail Dülgeroğlu, Turunçova Mahallesi’nde kapalı pazar yerinde bulunan kahve önünde vatandaşlarla da bir araya geldi. Nail Dülgeroğlu, gün içindeki son programı ise taziye ziyareti oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
    1. Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4..
    2. Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet..
    3. Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü
    4. Binali Yıldırım'dan tarihi çeşme mesajı
    5. Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret
    6. Televizyonda gördüğü ressamdan..
    7. Göletlere 65 bin adet sazan balığı..
    8. Kaymakam Yalçın esnafla buluştu
    9. "Cilt için hyaluronik asit, retinol ya..
    10. Başarılı sporcular ödülendirildi
    11. Mersin’de dere taştı, bahçeler ve..
    12. Fındıkta alan bazlı destek ödemeleri..
    13. Palandöken Sunar’ı konuşuyor
    14. Heyelan içme suyu şebek hattına zarar..
    15. Türk bulguru Uzak Doğu’da büyük beğeni..
    16. Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor!..
    17. Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik hedef!
    18. Dr. Arslan gövde gösterisiyaptı
    19. Milletvekili Gülaçar’ın sahil bandı..
    20. Çakır’dan Erzurumspor uyarısı
    21. Başkan Taşdelen gençlerle buluştu
    22. Ana sınıfı öğrencileri ve engelliler,..
    23. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    24. Anal çatlak belirtilerine dikkat
    25. Çekmeköy’de kağıt fabrikasında yangın
    26. Bayram kutlamasına saldırı: Ölüler var
    27. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    28. (Özel Haber) Türkiye’ye enerji veren..
    29. Ağız kokusunda 8 nedene dikkat
    30. Yüksel’den üniversite öğrencilerine..
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok