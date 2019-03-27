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Dülgeroğlu’ndan belediye işçilerine sendika müjdesi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçilmesi halinde en düşük işçi maaşının 2 bin 500 TL olacağını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:37
Dülgeroğlu’ndan belediye işçilerine sendika müjdesi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçilmesi halinde en düşük işçi maaşının 2 bin 500 TL olacağını söyledi.


Nail Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM)gönüllülerle kahvaltıda bir araya geldi. Dülgeroğlu, daha sonra ilçe merkezinde bulunan okullarda öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Dülgeroğlu, Meslek Yüksek Okulu ziyaretinin ardından HAK-İŞ ve Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil ile birlikte Finike Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelle bir araya geldi. Başkan seçildiğinde işçileri işten çıkaracağı gibi bir takım dedikoduların kulağınageldiğini dile getiren Nail Dülgeroğlu, “Ben 25 yıllık belediye başkanlığımda sadece 4 kişiyi işten çıkardım. Bu dönemlere bile vurulsa her dönem için bir kişi bile yapmıyor. Hakkıyla çalışan, çalıştığı işin emeğini veren hiç kimse benim dönemimde işten çıkarılmayacak” dedi.



“Sendika ve ikramiye müjdesi”


Dülgeroğlu, burada işçilere yaptığı konuşmada sendika sözü de verdi. Nail Dülgeroğlu, “ 5 yıl boyunca Antalya Şube Başkanımız Muhammet Talha Kandil kardeşim bunun için çok uğraş verdi . Ben şimdiden size bunun sözünü veriyorum. Hepiniz sendikalı olacaksınız. Hatta her Ramazan Bayramı’nda 500’er TL, Kurban Bayramı’nda ise bir kurban bedeli kadar sizlere ikramiye vereceğiz. Ayrıca en düşük işçi maaşımız da 2 bin 500 TL olacak. Sendikamız ile sözleşmemiz bile hazır, seçimlerden sonra hemen imzaları atacağız. Hatta şu an itibariyle sendikaya üye kayıtları da başladı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:37
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