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Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “25 yıllık belediye başkanlığımda Finike’ye yollar, parklar, hamamlar belediyecilik anlamında aklınıza ne geliyorsa hepsini bir bir yaptım.

17 Mart 2019 Pazar 10:48
Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “25 yıllık belediye başkanlığımda Finike’ye yollar, parklar, hamamlar belediyecilik anlamında aklınıza ne geliyorsa hepsini bir bir yaptım. Bu halk bana bu yüzden efsane diyor. Hizmetlerimiz inşallah 31 Mart’ta bana vereceğiniz destekle tekrar yapılacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz yaparsak en iyisini yaparız ve yapacağız” dedi.


Dülgeroğlu, çalışmasına sabah saatlerinde Koruca Mahallesi ile başladı. Akşam saatlerinde ise Sahilkent Kum Mahallesi’nde site toplantısı gerçekleştiren Nail Dülgeroğlu,Çatallar Mahallesi’ndeki vatandaşlarla toplantı yaparak gün içerisindeki çalışmalarını tamamladı.



“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”


Sahilkent Kum Mahallesi’ndeki vatandaşlara hitap edenDülgeroğlu, 25 yıllık tecrübesini Finikeli vatandaşlara aktarmak için tekrar aday olduğunu kaydetti.Finike’ye yapılmadık hizmet bırakmadığının altını çizen Nail Dülgeroğlu, " İlçe de elektrikleri yer altına aldım ve elektrikler merkezde hiç kesilmiyor. Ya sahilkent’te, Hasyurt’ta öyle mi yağmur yağdığında hemen kesiliyor. Yat Limanı’nı yaptım. Burası o zamanlar Türkiye’nin en önemli 7 limanından biriydi. Yollar, parklar, hamamlar belediyecilik anlamında aklınıza ne geliyorsa hepsini bir bir gerçekleştirdim. Bu halk bana bu yüzden efsane diyor. Hizmetlerimiz inşallah 31 Mart’ta bana vereceğiniz destekle tekrar başlayacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz yaparsak en iyisini yaparız ve yapacağız da. Çünkü, bende bilgi, birikim, tecrübe var.” diye konuştu.



“Pıngıdık Şenliği’ni uluslar arası platforma taşıyacağız”


Çatallar Mahallesi’ndeki toplantı da konuşan ve 2014 yılında seçimi kaybetmesine rağmen sonrasında Finike’yi karış karış gezdiğini hatırlatan Dülgeroğlu, “Bu esnada bütün mahallelerimizin sorunlarını da tek tek not aldım. Sizlerin mahallelerinizde yaşanan sorunları çok iyi biliyorum. Bu sorunlar zor ve yapılması mümkün olmayan sorunlar değil. Ben eğer sizlerin desteğiyle seçimi kazanırsam, bu basit olan sorunlarınızı en kısa sürede çözeceğime söz veriyorum. Burada Çatallar meydanına yaz kış kullanacağınız bir salon yapacağız. İhtiyaç sahibi olan ailelerin okuyan çocukları için ücretsiz servis ve ailelere gıda yardımı yapacağız. Burada yıllardan beridir gelen Pıngıdık Şenliği’ni uluslar arası platforma taşıyacağız. Böyle güzel bir şenliği yıllardan beri günümüze kadar getirip yaşattığınız için teşekkür ederim. Geçmişte bu şenliklerin yaşaması için biz de elimizden geldiğince destek olmuştuk. Yeni dönemde de bu şenliği daha da büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Pıngıdık Şenliği’ni inşallah önümüzdeki 5 sene içerisinde hep beraber el ele uluslararası platforma taşıyacağız. Pıngıdık, artık uluslar arası kültür sanat festivali olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:48
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